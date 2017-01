Weekly golf results

Keauhou Kona Men’s Golf Club

Jan. 21 at Kona Country Club

Format: low net

A-flight: Bob Marten (66); Harry Welch (69); Ted Field (70)

B-flight: David Bacigalupi (71); Curtis Boyd (72); Doug Sandall (72)

Low gross: Bob Marten (68)

Closest to the pin: Dick Scammell (No. 3); Bill Andrews (No. 5); Larry Fitzgerald (No. 12); Jon Wamba (No. 17)

BICC Members Golf Tournament

Jan. 21 at Big Island Country Club

Format: 4 person teams, 2 low nets

Results: Gary Biesemeier, Marv Hasting, Rick Dvorak, Swend Willadsen (-19); Fred Richburg, Bob Lindeman, Bob Raatz, Diane Raatz (-14); Denny Dickenson, Jeanene Dickenson, Luie Wong, Ron Ahlers (card off, -10)

Low net: Rick Dvorak (68); Nozomi Kishimoto (70)

Closest to the pin: Luie Wong (No. 5); Gary Biesemeier (No. 8); Denny Dickenson (No. 13); Bob Lindeman (No. 17)

Jan. 14 at Big Island Country Club

Format: 4 person teams, 1-2-3

Results: Gary Biesemeier, Marv Hasting, Luie Wong, blind draw (-25); Bob Raatz, Diane Raatz, Reed Bender, Harry McMillen (-21); Dick Peters, Darlene Peters, Rick Dvorak, Kathy McLeod (-20)

Blind draw: Bob Raatz

Low nt: Dick Peters (64); Bob Raatz (65)

Closest to the pin: Luie Wong (No. 5, 13); Barb Millslagle (No. 8), Harry McMillen (No. 17)

M&M Golf Club

Jan. 20 at Big Island Country Club

Format: Low net

A-flight: Joy Sokabe (66); Anne Cole (71); Janis Walker (72)

B-flight: Gayle Scoggin (69); Butchie Hayward (70); Junko Clark, Kasie Wessels (tie, 76)

Low putts: Marian Mark (31)

Chip ins: Judy Pettersen (No. 3); Marian Mark (No. 15)

Jan. 17 at Makalei Golf Club

Format: Even holes, half handicap

A-division: Joy Sokabe (35); Randi Wilson, Tarnia Kasahara (tie, 35.5)

B-division: Vangie Crawford, Marion Mark (tie, 35); Noran Julia (37)

Low putts: Yuko Suzuki (27)

Chip ins: Randi Wilson (No. 1)

Na Wahine Women’s Golf Club

Jan. 19 at Waikoloa Village

Format: Mutt & Jeff, half handicap

Results: Willie Ryan (27.5); Cindy Carlson, Sally Evans (tie, 28); Jayne Roth (30.5)

Birdies: Trish Kimball (No. 12)

Low putts: Kasie Wessels (33)

Closest to the pin: Willie Ryan (No. 3, 12); Kate Wilson (No. 6); Cindy Carlson (No. 16)

Makalei Kolepa Hui

Jan. 21 at Makalei Golf Club

Format: Low net

A-flight: Jeff Hall (65); Les Salisbury (68); Ralph Sallee (69)

B-flight: Norm Pacheco (67); Larry Leedom (70); Joe Scarber (71)